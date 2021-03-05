محادثات بين إيران والاتحاد الأوراسي لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة

واضاف مهاجر في تصريح صحفي: إن حجم التجارة بين ايران والاتحاد الاوراسي شهد نمواً خلال العام الاخير كما ان الجانبين سيبحثان قريبا حول تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بينهما، موضحا :بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا نحو 350 مليون دولار والذي شمل المحاصيل الزراعية بنسبة 90 بالمئة.

واعتبر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك ميزات تجارية كثيرة مع البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوراسي، لافتا الى ان نمو التبادل التجاري الايراني والاتحاد الاوراسي رهن بتنفيذ اتفاقية الرسوم التفضيلية والتي تم تنفيذها منذ العام الماضي.

وقال: العلاقات التجارية بين ايران وبلدان الاتحاد الاوراسي شهدت نموا رغم تفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي وهو مايؤكد ان ايران تتحرك باتجاه تنفيذ اتفاقية الرسوم التفضيلية والتجارة الحرة مع العديد من بلدان العالم ومنها الاتحاد الاوراسي.

واشار الى ان قمة الاتحاد الاوراسي صادقت على قرار اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفا: ان المفاوضات النهائية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ستبدأ قريبا والتي ستثمر عن تنمية التبادل التجاري بين الجانبين.

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