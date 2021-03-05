إحباط عملية اختطاف طائرة مدنية كانت متوجهة من أهواز إلى مشهد

واوضح الموقع الاعلامي لحرس الثورة الاسلامية (سباه نیوز) في بيان أن مؤامرة اختطاف طائرة مدنية من طراز Fokker 100 تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية على طريق اهواز - مشهد تمت إحباطها الليلة الماضية (الخميس).

وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نبلغ الشعب الایراني العظيم والبطل انه بحمد الله وبركاته، ان مؤامرة خطف طائرة من طراز Fokker 100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الايرانية برقم الرحلة 334 ، والتي اقلعت في الساعة 22:10 من مساء الخميس بعد تأخر تحليقها من مطار أهواز إلى مشهد، احبطت من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار أصفهان واعتقل خاطفوها.

وبحسب التقارير الأولية، فإن منفذ المؤامرة كان يعتزم الهبوط بالطائرة في مطار إحدى الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي.

وغادر ركاب الطائرة الأعزاء إلى وجهتهم بصحة جيدة برحلة بديلة.

والتحقيق مستمر حول أبعاد هذه المؤامرة.

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