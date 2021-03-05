ايران تحذر العالم من عواقب اي خطوة خاطئة قد يقوم بها الكيان الصهيوني

وفي رسالة بعثها الجمعة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش وكذلك رئيس مجلس الامن الدولي، رفض تخت روانجي اتهام الكيان الصهيوني لايران بانها المنفذة للهجوم الاخير على سفينة اسرائيلية في خليج عمان، واعتبر هذا الاتهام بانه لا اساس له.

واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان خصائص هذا الهجوم تشير الى انه نفذ من قبل لاعبين يتابعون سياساتهم الشريرة واهدافهم اللامشروعة.

واضاف: ان هدف "اسرائيل" من توجيه الاتهام لايران هو مسعى للايحاء بالمظلومية وحرف الانظار عن جرائم "اسرائيل" في المنطقة.

وقال تخت روانجي: انه على العالم ان يكون يقظا تجاه هذه الحقيقة وان يحمّل "اسرائيل" المسؤولية بسبب مغامراتها العسكرية وان يذكّرها بانها ستكون مسؤولة عن اي خطوة مبنية على خطأ حساباتها.

انتهى ** 2342