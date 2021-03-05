سفير ايران في صنعاء: شعب اليمن يمتلك ارادة جادة للوصول الى السلام العادل

وكتب ايرلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان الشعب اليمني يمتلك ارادة جادة للوصول الى سلام عادل والوقف الكامل للحرب وانهاء الحصار، ولكن بالمقابل فان الدول المعتدية اثبتت بانها تسعى فقط وراء اتفاق يحظى برضى آل سعود ولا تعير اي اهمية للاوضاع الانسانية الكارثية في اليمن.

وتقود السعودية منذ نحو 6 اعوام تحالف حرب عدواني يضم عددا من الدول العربية وبضوء اخضر من اميركا بذريعة اعادة الرئيس المستقيل والهارب عبد ربه منصور هادي الى سدة الحكم.

وقد حذرت مختلف المؤسسات التابعة لمنظمة الامم المتحدة ومنها الصحة العالمية واليونيسيف بان الحرب على اليمن جعلت شعبه يواجه المجاعة وكارثة انسانية غير مسبوقة خلال القرن الاخير.

انتهى ** 2342