٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84253389
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اللواء باقري يعزي بمصرع عدد من العسكريين الاتراك في حادث سقوط المروحية

اللواء باقري يعزي بمصرع عدد من العسكريين الاتراك في حادث سقوط المروحية

طهران / 6 اذار /مارس /ارنا- عزى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ووزير الدفاع التركيين بحادث سقوط المروحية العسكرية والذي ادى الى مصرع واصابة عدد من العسكريين الاتراك.

وافادت العلاقات العامة للاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان اللواء باقري اعرب في برقيتي التعزية لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال ياشار غولر ووزير الدفاع خلوصي آكار، عن الاسى والاسف لحادث مصرع عدد من العسكريين الاتراك في حادث سقوط المروحية، داعيا الباري تعالى بان يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل ويتغمد الضحايا بالرحمة الواسعة ويلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

يذكر ان حادثة سقوط المروحية التركية ادى الى مصرع 11 عسكريا احدهم برتبة رفيعة اضافة الى اصابة 3 اخرين.

انتهى ** 2342    

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