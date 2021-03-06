الرئيس روحاني يؤكد على حظر السفر الى المدن ذات الحالة الحمراء والبرتقالية خلال عطلة عيد النوروز

وحذر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة مرض كورونا من التهاون في الالتزام بالتوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، لان ذلك من شانه ان يؤدي الى حدوث الموجة الرابعة من تفشي المرض، مؤكدا حظر السفر خلال عطلة عيد النوروز (يبدا في 21 اذار/مارس) الى المدن ذات الحالة الحمراء والبرتقالية.

وواضاف الرئيس روحاني انه ما عدا محافظة خوزستان وجزءا من محافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غرب البلاد) فان الاوضاع في سائر المحافظات جيدة نسبيا، ووفقا للتقارير الواصلة من المحافظات فان عدد الوفيات و الاصابات بفيروس كورونا ثابت تقريبا في غالبية المناطق، وهو مؤشر جيد ودليل على الجهود المبذولة من قبل جميع المعنيين.

واشار الى زيادة انشطة المواطنين على اعتاب عيد النوروز وكذلك احتمال زيادة السفر خلال ايام العيد و اعتبر انه من الافضل عدم القيام بالسفر الا عند الضرورة وذلك توخيا للاصابة بكورونا وقال: ان الذين يضطرون للسفر يتوجب عليهم المزيد من الالتزام بالشروط الصحية لان القيام بالسفر والتهاون في الالتزام بالتوصيات سيدخلنا في الموجة الرابعة بالتاكيد مما سيخلق لنا الكثير من المشاكل مؤكدا ان السفر للمدن ذات الحالة الحمراء والبرتقالية محظور وستقوم قوى الامن الداخلي بواجبها في هذا الصدد.

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة مرض كورونا علي رضا رئيسي قد صرح قبل شهور ان المعيار لتحديد حالة المدن هو عدد المرضى المصابين بمرض كورونا الراقدين في المستشفيات وليس عدد الوفيات بالمرض وقد قال: انه عند رقود 10 افراد من اجمالي 100 الف شخص في المستشفيات ستصبح حالة المدينة حمراء ولو كان العدد 6 من 100 الف ستكون الحالة برتقالية وان كان العدد 4 من 100 الف فان الحالة ستكون صفراء.

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