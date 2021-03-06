السيد نصرالله يشكر قائد الثورة على ‏تعازيه برحيل الشيخ احمد الزين

وتوجه السيد نصر الله اليوم السبت بالشكر الى اية الله الخامنئي في رسالة وجهها لسماحته أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع إخوانه والعلماء الأعزاء وأسرة سماحة العلامة المجاهد الراحل الشيخ أحمد الزين رحمه الله تعالى وجميع تلامذته ورفاقه ومحبيه، وذلك على مواساته وتعازيه الأبوية بفقد هذا العالم المجاهد والمقاوم والصابر والمخلص والصادق والوحدوي والمحب والوفي والمضحي في طريق المقاومة والجهاد والوحدة الإسلامية.
وأكد السيد نصر الله أننا “نعاهد سماحتكم على مواصلة طريق هذا الراحل العزيز والعمل المتواصل من أجل تحقيق الأهداف والآمال التي كان يؤمن بها ويعمل لها دائماً”.
واضاف : “مع دعائنا الدائم لسماحتكم بطول العمر والمزيد من العزة والنصر والتوفيق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن كرامتها وشرفها في مواجهة طواغيت العالم”.
انتهى** 1453
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