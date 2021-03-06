مسؤول الماني : على اوروبا استخدام الآلية المالية لاحياء التجارة مع ايران

وافاد مراسل وكالة ارنا نقلا عن القسم الإعلامي للسفارة الإيرانية في برلين ان رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفيدرالي للحماية الاقتصادية الخارجية "مايكل شومان" (BWA) ، اصدر بيانا بعد لقائه مع السفير الإيراني لدى ألمانيا "محمود فرازنده"، جاء فيه :يظهر مرة أخرى أن مصالح الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا غير متوافقة بشأن التعامل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد شومان على ضرورة استخدام الدول الاوروبية للآلية المالية ( اينستكس) لاحياء التبادل التجاري مع طهران، مضيفا : ان الخلافات السياسية هي تضر بالشركات الالمانية التي تحملت الكثير ويجب رفعها والاستفادة من الامكانيات المتاحة ومنها تواجد اكثر من 10 الاف طالب ايراني في المانيا والعلاقات التقنية بين البلدين.

ونصح شومان الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وفرنسا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل بثقة لصالح الدول الأوروبية واستخدام تسهيلات آلية اينستكس لإحياء أنشطة التجارة الخارجية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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