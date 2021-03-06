ايران نجحت في انتاج اللقاح المضاد لكورونا رغم الحظر المفروض عليها

واضاف حجة الاسلام محمد محمدي كلبايكاني اليوم السبت خلال مراسم تدشين مراكز ثقافية بما فيها المدارس، ان رئيس لجنة تنفيذ امر الامام الخميني (ره) اعلن عن انتاج اللقاح المضاد لكورونا الذي دخل مراحله الاخيرة مؤكدا لا يمكن مقارنة جهود ايران في هذا المجال مع ما قامت به دول اخرى.

وتابع قائلا: ان لقاح الذي انتجته امريكا باسم فايزر ادى الى مقتل عدد من الاشخاص أم لم يكن فاعلا في بعض الذين تلقوه فيما هناك عدد من الدول امتنع عن شرائه وفي المقابل تم انتاج اللقاح الايراني المضاد لكورونا في ظل العقوبات المفروضة علينا والتي ادت الى اغلاق جميع الابواب في وجهنا.

واضاف ان اليوم نشهد انجازات كبيرة حققها الباحثون الايرانيون ولجنة تنفيد امر الامام الخميني (ره) في مجال انتاج اللقاح.

ولفت الى ان هناك نشاطات كبيرة بدأت في لجنة تنفيد امر الامام الخميني (ره) لم تعلن عنها بعد.

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