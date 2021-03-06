مسؤول : توطين 80 بالمئة من عملية انتاج عربات القطارات 

تصريحات مساعد عمدة طهران، جاءت اليوم السبت على هامش احتفالية الذكرى الحادية والعشرين لتدشين قطار الانفاق في طهران ومحيطها، وزيارته التفقدية لـ"معرض النقل السككي والصناعات والخدمات ذات الصلة"، الذي يعقد لنسخته الثامنة في العاصمة.

وتطلع هاشمي الى عقد اتفاقية انشاء خط الانتاج الواسع لعربات القطارات في البلاد، بعد توطين الـ 20 بالمئة المتبقية من مراحل هذه الصناعة البنيوية، وبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي تماما في مجال انتاج عربات قطارات الانفاق.

كما اعلن عن اقامة مراسم تدشين اول "عربة قطار وطنية" في 18مارس الحالي، برعاية الرئيس روحاني؛ مبينا ان 80 بالمئة من عملية انتاج هذه العربة انجزت بالتعاون بين عدد من الجامعات الصناعية الشهيرة في ايران.

انتهى ** ح ع