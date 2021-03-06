السفير الروسي في طهران يسلم ولايتي رسالة من بوتين الى قائد الثورة الإسلامية

وأعرب ولايتي عن سعادته حيال التعاون القائم بين البلدين بشأن سوريا والذي جرى وفق دعوة مسؤولي هذا البلد، ماساهم في مقاومتها وانتصارها رغم مواجهتها لحرب دولية بمشاركة أكثر من 70 بلدا.

وأضاف ولايتي، ان مثالا آخر على التعاون بين البلدين تجسد في الجهود المبذولة لتسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، لافتا الى ان الظروف الجارية في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين ايران وروسيا في الساحات الاخرى والذي سيستمر وينمو.

الى ذلك، أكد السفير الروسي لدى طهران على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين واستمرارها.

وأكد الجانبان في هذا الاجتماع على التطور الشامل للعلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والنفط والطاقة النووية والصناعة والزراعة والتنمية التجارية وغيرها، وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وجاءت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على الرسالة الاخيرة لسماحة قائد الثورة الإسلامية التي سلمها رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، خلال زيارته الأخيرة الى موسكو.

انتهى**أ م د