٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٠١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84254615
٠ Persons

السفير الروسي في طهران يسلم ولايتي رسالة من بوتين الى قائد الثورة الإسلامية

السفير الروسي في طهران يسلم ولايتي رسالة من بوتين الى قائد الثورة الإسلامية

طهران/6 آذار/مارس/إرنا- سلم السفير الروسي في طهران، لوان جاغاريان، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، علي اكبر ولايتي، رسالة من رئيس بلاده، فلاديمير بوتين، الى سماحة قائد الثورة الإسلامية.

وأعرب ولايتي عن سعادته حيال التعاون القائم بين البلدين بشأن سوريا والذي جرى وفق دعوة مسؤولي هذا البلد، ماساهم في مقاومتها وانتصارها رغم مواجهتها لحرب دولية بمشاركة أكثر من 70 بلدا.

وأضاف ولايتي، ان مثالا آخر على التعاون بين البلدين تجسد في الجهود المبذولة لتسوية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، لافتا الى ان الظروف الجارية في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين ايران وروسيا في الساحات الاخرى والذي سيستمر وينمو.

الى ذلك، أكد السفير الروسي لدى طهران على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين واستمرارها.

وأكد الجانبان في هذا الاجتماع على التطور الشامل للعلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والنفط والطاقة النووية والصناعة والزراعة والتنمية التجارية وغيرها، وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وجاءت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على الرسالة الاخيرة لسماحة قائد الثورة الإسلامية التي سلمها رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، خلال زيارته الأخيرة الى موسكو.

انتهى**أ م د

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =