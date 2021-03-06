حريق جمرك "أبو نصر فراهي" بأفغانستان لم يسفر عن خسائر داخل الأراضي الإيرانية

وعلى هامش زيارته التفقدية لمنطقة "ماهيرود" الحدودية بمحافظة خراسان الجنوبية المتاخمة لأفغانستان، بعد الحريق في جمرك "أبو نصر فراهي"، وصف ملانوري الحادث بأنه واسع النطاق وأضاف: "ان منشآتنا على حدود ماهيرود بعيدة عن مكان الحادث".

وقال محافظ خراسان الجنوبية: "بفضل التدابير المتخذة لإخلاء المنطقة وإبعاد السيارات والسيطرة على المعدات لم تلحق أضرار بالمعدات والأشخاص والمركبات في محافظتنا".

وأضاف، "بعد طلب المساعدة من حاكمي ولايتي فراه وهرات الأفغانيتين، تم إرسال قوات إغاثة على الفور إلى المنطقة للسيطرة على الحريق".

وأشار الى إرسال 10 سيارات إطفاء إلى المنطقة من مركز المحافظة والمدن المجاورة، إلى جانب عدد من آلات البناء وصهاريج مياه.

وأضاف ان من الإجراءات الأخرى المتخذة، هو إرسال فريق لإدارة الأزمات وممثلين عن مجموعة من الجهات المدنية والاقتصادية إلى المنطقة.

وأعلن محافظ خراسان الجنوبية عن استمرار عمليات اخماد الحريق في جمارك الحدود الأفغانية، وقال: "معظم عمليات احتواء الحريق تقوم بها قواتنا الموفدة الى منطقة الحادث".

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