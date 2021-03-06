٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84254789
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مجلس الشورى الاسلامي ينتهي من دراسة تفاصيل لائحة الموازنة للبلاد

طهران / 6 اذار /مارس/ارنا- انتهى نواب مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية مساء اليوم السبت من دراسة تفاصيل لائحة الموازنة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس).

اعلن ذلك رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف مساء اليوم السبت في ختام ثالث اجتماع عقد اليوم لهذا الغرض، وجّه قبله الشكر والتقدير لجميع الاقسام والاجهزة التي ساهت في صياغة لائحة الموازنة للبلاد للعام القادم. 

وقال ان الاجتماع القادم سيعقد يوم غد الاحد بمواصلة جدول الاعمال الاسبوعي لمجلس الشورى.

جدير ذكره ان مناقشة تقرير لجنة التنسيق للائحة الموازنة للعام القادم انتهت مساء اليوم بعد 24 اجتماعا مفتوحا للمجلس.

يشار ايضا الى انه بعد دراسة لائحة الموازنة للعام القادم في اجتماعات مفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي سترسل الى مجلس صيانة الدستور بغية الموافقة النهائية عليها.

انتهى ** 2342

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