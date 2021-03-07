متحدث الصحة الايرانية: استيراد 400 الف جرعة من لقاح كورونا الهندي قريبا

وقال رئيسي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت: انه سيتم حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) استيراد 400 الف جرعة من لقاح كورونا الهندي من ولاية بهارات ليبلغ اجمالي عدد الجرعات المستوردة من روسيا والصين والهند مليون جرعة لغاية الان.

واضاف: سيرد الى البلاد كذلك اول قسم من لقاح كورونا ضمن برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية بمقدار مليون و 100 الف جرعة خلال الفترة من 18 الى 30 اذار/مارس الجاري وسيرتفع العدد الى مليوني جرعة لمواصلة التطعيم في البلاد.

واوضح انه مع وصول القسم الثاني من لقاح كورونا ضمن برنامج كوفاكس سيبلغ العدد 4 ملايين و 200 الف جرعة لغاية نهاية نيسان /ابريل القادم مما سيساعد في التسريع بعملية التطعيم للشرائح الاضعف والاكثر تعرضا للاصابة بالمرض.

وحول انتاج لقاح كورونا الداخلي قال: ان لقاح معهد "باستور" سيصبح جاهزا نهاية نيسان وان كانت نتائج لقاح شركة "بركت" جيدة فسيدخل النظام الصحي خلال مايس /ايار القادم حيث سيرتفع انتاج البلاد من لقاح كورونا خلال حزيران /يونيو القادم الى ما بين 10 الى 12 مليون جرعة.

واشار الى قرب حلول بداية العام الجديد وعيد النوروز والذي يزداد فيه سفر المواطنين عادة، ونصح بالامتناع عن السفر قدر الامكان من اجل الوقاية من الاصابة بالمرض، واوضح بانه سيتم في غضون الايام القادمة الاعلان عن اوضاع مدن البلاد من حيث مدى انتشار المرض وقال: انه وفقا لقرار لجنة مكافحة كورونا حول السفر في عيد النوروز فان الالوان الجديدة ستكون هي المعيار حيث ان السفر محظور للمدن ذات الحالتين الحمراء والبرتقالية الا ان السفر ممكن للمدن ذات الحالتين الزرقاء والصفراء مع الالتزام الدقيق بالبروتوكولات الصحية.

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