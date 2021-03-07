المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح شركة "بركت" الايرانية تبدا في ايار القادم

وقال حسيني في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت: ان المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح "كوف ايران بركت" ستستمر بمشاركة 400 متطوع، 300 منهم اعمارهم اقل من 50 عاما فيما البقية فوق 50 عاما.

واضاف: اننا نتابع في المرحلة الثانية هدفا مهما وهو تقييم مستوى الامان الحاصل بتطعيم هذا اللقاح.

واوضح بانه في حال نجاح المرحلة الثانية سيتم البدء بعدها فورا بالمرحلة الثالثة للاختبار البشري بمشاركة نحو 20 الف متطوع وستشمل فضلا عن طهران عدة مدن كبرى اخرى في البلاد منها مشهد وشيراز واصفهان.

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