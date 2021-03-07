٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84254849
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المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح شركة "بركت" الايرانية تبدا في ايار القادم

المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح شركة "بركت" الايرانية تبدا في ايار القادم

طهران / 7 اذار/مارس / ارنا- اعلن مدير مركز الاختبارات السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية حامد حسيني بانه من المتوقع ان تبدا المرحلة الثانية للاختبار البشري لاول لقاح كورونا ايراني باسم "كوف ايران بركت" نهاية ايار /مايو القادم.

وقال حسيني في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت: ان المرحلة الثانية للاختبار البشري للقاح "كوف ايران بركت" ستستمر بمشاركة 400 متطوع، 300 منهم اعمارهم اقل من 50 عاما فيما البقية فوق 50 عاما.

واضاف: اننا نتابع في المرحلة الثانية هدفا مهما وهو تقييم مستوى الامان الحاصل بتطعيم هذا اللقاح.

واوضح بانه في حال نجاح المرحلة الثانية سيتم البدء بعدها فورا بالمرحلة الثالثة للاختبار البشري بمشاركة نحو 20 الف متطوع وستشمل فضلا عن طهران عدة مدن كبرى اخرى في البلاد منها مشهد وشيراز واصفهان.

انتهى ** 2342

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