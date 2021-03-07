مدير مؤسسة نقل الدم: جودة الدم المتبرع به في إيران عالية جدا

واضاف عشقي اليوم الاحد ان مؤسسة نقل الدم في إيران هي مؤسسة فنية ومتخصصة في مجال نقل الدم ، مشيرا إلى مرور أكثر من 50 عامًا على إنشاء ونشاط المؤسسة.

وقال إن من اهم الأهداف تشكيل هذه المؤسسة توفير الدم والمنتجات الصحية والكافية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية. كما أن هذه المنظمة هي المرجع العلمي والتعليمي في مجال نقل الدم في ايران والمنطقة.

وأكد أن: إيران هي الوحيدة من بين الدول الاسلامية التي اصبحت عضوة رسمية في مجموعة العمل الدولية التابعة لجمعية الدماء النادرة ، ونظراً لأنشطة إيران الجيدة في هذا المجال ، فنحن من بين الدول المتقدمة.

انتهى** 1453