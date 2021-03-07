٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:٣٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84255293
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ازاحة الستار عن بندقیة مصاف الهجومیة محلیة الصنع

ازاحة الستار عن بندقیة مصاف الهجومیة محلیة الصنع

طهران/ 7 أذار/مارس/ارنا- برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي تمت ازاحة الستار عن بندقیة "مصاف" الهجومية المتطورة محلیة الصنع وعدد من الاسلحة الرياضية.

بالتزامن مع المهرجان الثالث عشر لجنود الشباب للقوات المسلحة ازاح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي  الستار عن بندقیة "مصاف" الهجومية المتطورة محلیة الصنع التي يبلغ قطرها 51 × 62/7  ملم وهی سلاح خفيف تبرد بالهواء ويصل مداها 800 مترا بكاميرا للرؤية النهارية و600 متر بالكاميرا الحرارية .

کما تمت  ازاحة الستار عن عدد من الاسلحة الرياضية ومنها  هوماک K-118  وهو النموذج الأول من البندقية الرياضية المصنوعة في إيران. وسلاح "سورنا s-128 " وهو النموذج الأول من البندقية الرياضية المصنوعة في إيران ومسموح للجمهور استخدامه والبندقية الهوائیةآرتا من عيار (4.5 و 5.5) والبندقية الهوائیة توکا ( تبديل تلقائي) والبندقية الهوائیة (PCP).

انتهی**3280 

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