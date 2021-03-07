ظريف يستقبل نظيره الايرلندي

وافاد مراسل وكالة ارنا ان ظريف " استقبل اليوم الاحد في مبنى الخارجية بطهران نظيره الايرلندي " سايمون كوفني " ولازال الاجتماع مستمرا حتى هذه اللحظة.

وكان الرئيس روحاني قد استقبل وزير خارجية ايرلندا معلنا استعداد ايران للتعاون مع المنظمات الدولية لتسوية الازمات في المنطقة واكد ان امثل السبيل لمعالجة المشاكل وبالتعاون مع اوروبا هو اجراء محادثات على اساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد أوممارسة الضغوط.

من جانبه اشار وزير الخارجية الايرلندي خلال اللقاء مع روحاني الى دور بلاده في تسهيل تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة وقرار 2231 باعتبارها عضو غيردائم في مجلس الامن خلال العامين المقبلين واضاف ان انسحاب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي كان خطأ تاريخيا غير ان الادارة الامريكية الجديدة تعتزم العودة الى الاتفاق.

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