٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84255742
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الامم المتحدة تثمن دور ايران في محافحة فيروس نقص المناعة المكتسب

الامم المتحدة تثمن دور ايران في محافحة فيروس نقص المناعة المكتسب

طهران / 17 اذار / مارس / ارنا – اشادت المديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب (الايدز)، السيدة "فيني باينيما"، اشادت بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق مكافحة هذه العدوى.

جاء ذلك خلال رسالة بعثتها المسؤولة الاممية الى سفير ايران الدائم لدى مقر الامم المحدة في جنيف "اسماعيل بقائي"؛ كما اعلنت عن ترحيبها للقيام بزيارة ايران.

واعربت السيدة باينيما في هذه الرسالة عن تقديرها لدور ايران الريادي من اجل احتواء فيروس الايدز والبرامج التوعوية التي وضعتها باعتبارها واحدة من الدول الاعضاء في برنامج الامم المتحدة لمكافحة هذا الوباء، لمكافحة الفيروس وسط الظروف الحساسة السائدة على العام حاليا. 

واشارت المسؤولة الاممية، انه بالتزامن مع اقامة مراسم الذكرى الاربعين للكشف عن اول نموذج لفيروس نقص المناعة المكتسب والذكرى الخامسة لانطلاق برنامج الامم المتحدة المشترك لمكافحة هذه العدوى، يتعين على الجميع المضي قدما نحو ستراتيجية عالمية خلال الاعوام 2021 -2026 لتوفير مزيد من ظروف مكافحة فيروس الايدز وقطع سلسلته في العالم اجمع. 

انتهى ** ح ع 

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