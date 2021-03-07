الامم المتحدة تثمن دور ايران في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب

جاء ذلك خلال رسالة بعثتها المسؤولة الاممية الى سفير ايران الدائم لدى مقر الامم المحدة في جنيف "اسماعيل بقائي"؛ كما اعلنت عن ترحيبها للقيام بزيارة ايران.

واعربت السيدة باينيما في هذه الرسالة عن تقديرها لدور ايران الريادي من اجل احتواء فيروس الايدز والبرامج التوعوية التي وضعتها باعتبارها واحدة من الدول الاعضاء في برنامج الامم المتحدة لمكافحة هذا الوباء، لمكافحة الفيروس وسط الظروف الحساسة السائدة على العام حاليا.

واشارت المسؤولة الاممية، انه بالتزامن مع اقامة مراسم الذكرى الاربعين للكشف عن اول نموذج لفيروس نقص المناعة المكتسب والذكرى الخامسة لانطلاق برنامج الامم المتحدة المشترك لمكافحة هذه العدوى، يتعين على الجميع المضي قدما نحو ستراتيجية عالمية خلال الاعوام 2021 -2026 لتوفير مزيد من ظروف مكافحة فيروس الايدز وقطع سلسلته في العالم اجمع.

انتهى ** ح ع