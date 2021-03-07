إيران تستورد من كوريا الجنوبية أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح "أسترازنكا"

وفي تصريح له اليوم (الأحد)، أضاف حيدري، انه تم كذلك تسليم 320 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في إلى إيران وبدأ حقنه.

كما أشار الى مشروع لقاح مشترك تعاقدت عليه شركة إيرانية مع معهد "غاماليا" الروسي، يتم توفير المواد الخام للقاح من قبل روسيا، وهو نفس اللقاح الروسي الذي يتم إنتاجه في إيران.

وتابع: هناك لقاح آخر سيدخل انتاجه المشترك حيز التنفيذ وهو لقاح كورونا الذي تم التعاقد عليه بين مؤسسة باستور الإيرانية وشركة كوبية، تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية في كوبا. وستتم المرحلة الثالثة في إيران وبعد الانتهاء من هذه المرحلة والحصول على الترخيص ذات الصلة، يتم انتاج اللقاح في مؤسسة باستور الإيرانية وهو نوع من مركب البروتين.

وأضاف محمدي: أسترازينكا هو لقاح سويدي- بريطاني، وبالإضافة إلى السويد تقوم الشركة المنتجة متعددة الجنسيات بانتاج اللقاح في دول أخرى مثل الهند وروسيا وكوريا الجنوبية، وإيران تشتري حاليً هذا اللقاح من الشركة الكورية الجنوبية وأشار الى أن لقاح الكوفاكسين الذي تنتجه شركة بهارات الهند حصل أيضا على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في إيران.

كما أشار الى تسلم 250 ألف جرعة من لقاح معهد سينوفارم الصيني، بناءً على طلب وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدا ان شرط استخدامه في البلاد هو استكمال الوثائق والدراسات للمراحل الأولى إلى الثالثة ليتم إصدار تصريح الاستخدام الطارئ للقاح.

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