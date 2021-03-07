ظريف يشدد على ضرورة رفع الحظر الأميركي بشكل كامل وفعال

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ظريف اليوم (الأحد) مع نظيره الإيرلندي، سيمون كوفيني، الذي وصل طهران مساء أمس على رأس وفد رفيع.

وناقش الجانبان قضايا هامة على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وركزت المحادثات على مستوى العلاقات الثنائية على ضرورة استمرار المشاورات السياسية والتبادل الاقتصادي.

وأكد سيمون كوفيني مجددا أنه وفقا للترتيبات المتفق عليها، سيتم إعادة فتح السفارة الأيرلندية تدريجيا في طهران.

وعلى صعيد آخر، بحث وزيرا خارجية إيران وإيرلندا في آخر التطورات المتعلقة بالإتفاق النووي وفي هذا الصدد، جدد ظريف تأكيده على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن ضرورة رفع الحظر الأميركي بشكل كامل وفعال كخطوة تؤدي بالتالي إلى عودة إيران عن خطواتها التعويضية.

الى ذلك، صرح وزير الخارجية الأيرلندي بأن بلاده مستعدة لتسهيل هذه العملية بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن وميسر لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وكذلك كعضو في الاتحاد الأوروبي.

كما ناقش اللقاء سبل التعاون للمساعدة في الحد من التوترات الإقليمية، والتطورات في الخليج الفارسي واليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وأفغانستان والقوقاز.

والتقى وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، في وقت سابق من اليوم (الأحد)، مع رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني.

انتهى**أ م د