عراقجي : سبيل عودة امريكا الى الاتفاق النووي يكمن في رفع كامل الحظر عن ايران

جاء ذلك خلال اللقاء بين عراقجي، اليوم الاحد، مع المبعوثة النرويجية الخاصة الى العراق وسوريا، السيدة هرالداستاد" التي تزور طهران حاليا.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء اخر التطورات داخل العراق وسوريا وسبل التصدي لعناصر الفوضى في المنطقة لاسيما الجماعات الارهابية والتكفيرية.

واكد مساعد الخارجية الايرانية على استعداد طهران لمواصلة التعاون الثنائي مع النرويج وتاكيدا فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية.

واضاف : ان امن واستقرار المناطق المجاورة للجمهورية الاسلامية الايرانية يحظى باهمية كبيرة، وايران لن تدخر جهدا في هذا الخصوص؛ وقد سبق لها ان قامت بدور كبير تلبية لدعوة حكومتي العراق وسوريا لمكافحة تنظيم داعش الارهابي في كلا البلدين.

وعودة الى موضوع الاتفاق النووي، فقد اكد عراقجي للسيدة هرالداستاد، انه "لو كانت امريكا جادة في ما تدعيه بشان العودة الى الاتفاق النووي، فإن السبيل الوحيد الى ذلك سهل ويكمن في رفع كامل الحظر عن ايران"؛ مضيفا ان الجمهورية الاسلامية وكما اعلنت على اعلى المستويات، ستعود الى كافة تعهداتها المنصوصة ضمن الاتفاق وذلك بعد التحقق من صدقية الاجراءات الامريكية.

من جانبها، قدمت المبعوثة النرويجية الخاصة الى سوريا والعراق، شرحا حول البرامج الانسانية التي قامت بها النرويج في المنطقة؛ مؤكدة على رغبة بلادها لمواصلة المشاورات السياسية حول القضايا الاقليمية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع