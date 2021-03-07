شهر الثقافة اليابانية ينطلق افتراضيا بطهران

وتقوم السفارة اليابانية في طهران سنويا بالتعريف بالثقافة والطقوس والأحداث اليابانية للإيرانيين لمدة شهر؛ لكن هذا العام، وبسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أطلق المركز الإعلامي والثقافي لسفارة اليابان لدى إيران شهر الثقافة اليابانية على الإنترنت من 28 شباط/فبراير ليستمر حتى 1 نيسان/أبريل القادم، بهدف التزام اجراءات السلامة العامة والتباعد الإجتماعي، وتعزيز التضامن الثقافي بين شعبي البلدين.

ويتم خلال شهر الثقافة اليابانية الإفتراضي، عرض مقاطع فيديو تتضمن تعليم أكلات يابانية، وكذلك فنون القتال والدفاع عن النفس اليابانية وأفلام وثائقية لقناة NHK اليابانية.

كما خصص جزء من هذا الحدث الثقافي بمسابقة فيديو كليب ياباني قصير تحت عنوان "أشياء في إيران تعطيني إحساسا باليابان".

انتهى**أ م د