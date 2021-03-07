وزير التراث الثقافي: تنمية العلاقات مع الدول الجارة والاقليمية من مبادئ ايران الاستراتيجية

وقال مؤنسان في كلمته مساء الاحد خلال "الامسية الثقافية الايرانية الكازاخية" التي اقيمت في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال ايران: ان حفظ الاحترام المتبادل والتاكيد على المشتركات التاريخية والثقافية يعدان العنصر الاساس لتطوير العلاقات بين الدول.

واعتبر وزير التراث الثقافي والسياحة والاعمال اليدوية الايراني السياحة احد سبل التقارب بين الدول واضاف: ان السياحة هو عنصر تبادل رسائل السلام والمحبة بين الشعوب ومن خلالها تقوم الشعوب بنقل ثقافتها الى جانب التعرف على المجتمعات الاخرى وادابها وتقاليدها.

كما اعتبر تنمية العلاقات مع الدول الجارة والاقليمية من المبادئ الاستراتيجية للبلاد واضاف: انه بناء على هذه السياسة تسعى وزارة التراث الثقفي والسياحة والصناعات اليدوية لتوفير ارضية السياحة مع الاولوية الثقافية.

واشار مؤنسان الى المشتركات الثقافية والتاريخية بين ايران وكازاخستان قائلا: ان هذه الوزارة على استعداد لتقوية العلاقات بين البلدين واقامة المهرجانات الثقافية السنوية المشتركة.

من جانبه اشار سفير كازاخستان خلال المراسم الى العلاقات التاريخية بين طهران وآستانا وقال: ان التاريخ يشير الى ان العلاقات بين البلدين كانت على الدوام اخوية وعميقة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ونوه اسخت اورازباي الى سكن مجموعة من الكازاخيين في ايران منذ اعوام طويلة وقال: ان كازاخستان لن تنسى استضافة وسكن مجموعة من رعاياها في ارض ايران.

انتهى ** 2342