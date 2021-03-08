٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٤٣ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84256303
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كمال خرازي:

إنتاج معدات مختبرات العلوم المعرفية في البلاد

إنتاج معدات مختبرات العلوم المعرفية في البلاد

طهران/ 8 أذار/مارس /ارنا-قال المستشار الاعلى لمساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية في مجال العلوم المعرفية انه يتم حاليا إنتاج عدد كبير من أدوات ومعدات المختبرات اللازمة لفرع العلوم المعرفية في داخل البلاد بجهود الشركات القائمة على المعرفة.

واضاف كمال خرازي اليوم الاثنين أن "العلوم والتكنولوجيا المعرفية ، باعتبارها واحدة من العلوم والتقنيات الجديدة في العصر الحالي ، هي فرع متعدد التخصصات يحاول اكتشاف أسرار الدماغ والعقل حتى يساعده على الاستفادة القصوى منهما وإنتاج أنظمة اصطناعية لتحسين الحیاة.

واكد:  ان تحقيق هذا الهدف بحاجة إلى أدوات ومعدات المختبرات، والتي لحسن الحظ استطاعت الشركات المعرفية اتخاذ إجراءات جيدة في مجال إنتاج هذه الأدوات ومعدات المختبرات.
وتابع خرازي: "حاليا يقوم عدد من الشركات بإنتاج معدات المختبرات مطلوبة في هذا المجال مثل أجهزة التصوير البصري المتطورة في داخل البلاد .

وحول مكانة إيران في مجال العلوم المعرفية في منطقة الشرق الاوسط والخليج الفارسي قال: " ان إيران تتقدم على العديد من الدول الأخرى في هذا المجال الجديد و هي مستوى عال بفضل ذكاء الطلاب الإيرانيين الذين يعملون بشكل جيد في هذا المجال.

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