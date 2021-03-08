إنتاج معدات مختبرات العلوم المعرفية في البلاد

واضاف كمال خرازي اليوم الاثنين أن "العلوم والتكنولوجيا المعرفية ، باعتبارها واحدة من العلوم والتقنيات الجديدة في العصر الحالي ، هي فرع متعدد التخصصات يحاول اكتشاف أسرار الدماغ والعقل حتى يساعده على الاستفادة القصوى منهما وإنتاج أنظمة اصطناعية لتحسين الحیاة.

واكد: ان تحقيق هذا الهدف بحاجة إلى أدوات ومعدات المختبرات، والتي لحسن الحظ استطاعت الشركات المعرفية اتخاذ إجراءات جيدة في مجال إنتاج هذه الأدوات ومعدات المختبرات.

وتابع خرازي: "حاليا يقوم عدد من الشركات بإنتاج معدات المختبرات مطلوبة في هذا المجال مثل أجهزة التصوير البصري المتطورة في داخل البلاد .

وحول مكانة إيران في مجال العلوم المعرفية في منطقة الشرق الاوسط والخليج الفارسي قال: " ان إيران تتقدم على العديد من الدول الأخرى في هذا المجال الجديد و هي مستوى عال بفضل ذكاء الطلاب الإيرانيين الذين يعملون بشكل جيد في هذا المجال.

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