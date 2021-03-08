إيران ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال مكافحة المخدرات

واضاف العميد مومني اليوم الاثنين في اجتماع تخصصي لأجراءات وإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعاون الدولي لمكافحة المخدرات: على الرغم من جهودنا لأكثر من عقد لإزالة العوائق في مجال مكافحة المخدرات حققت الجمهورية الاسلامية الايرانية انجازات ايجابية.

وأضاف: مضى أكثر من قرن على مكافحة المخدرات في العالم، لكن للأسف نشهد زيادة في إنتاج المخدرات وتهريبها وتعاطيها ونشهد في أفغانستان إنتاج متزايد من المخدرات التقليدية والصناعية في العقدين الماضيين وشهد الإنتاج والزراعة زيادة بنسبة50 ضعفا.

وأكد الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستواصل مكافحة المخدرات بكل قوتها وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا في العالم، تمكنت إيران من ضبط 1200 طن من المخدرات في عام 2020 و نشهد زيادة بنسبة 41 ٪ مقارنة بعام 2019 في ضبط المخدرات، ما یؤكد التزام ايران بتعهداتها الدولية بمجال مكافحة المخدرات.

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