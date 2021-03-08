تكریم استاذة يابانية ناشطة في مجال الادب والخط الفارسي

واقامت الملحقية الثقافية للسفارة الایرانیة في طوكيو حفلا لتكريم استاذة الادب والخط الفارسي اليابانية "هيساكو تسونادا" وذلك لجهودها لاكثر من ثلاثين عاما في مجال دراسات اللغة والخط الفارسي.

وقال الملحق الثقافي الايراني "حسين ديوسالار" خلال المراسم: لقد لعب علماء اليابان وايران دورا مهما في نشر الثقافة العريقة للبلدين وخاصة فيما يتعلق بالادب والفن والخط للبلدين، مبينا ان علاقات البلدين لطالما كانت ودية.

واضاف ديوسالار: ان السيدة تسونادا عملت لاكثر من ثلاثين عاما في مجال الادب والخط الفارسي، معربا عن سعادته لتكريمها لما قامت به في هذا المجال.

وتجيد تسونادا بالإضافة إلى اللغة والأدب الفارسي، فن الخط الإيراني بطلاقة، ويحضر دورسها في هذا المجال اكثر من 125 طالب من جميع أنحاء اليابان.

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