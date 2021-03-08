٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84256559
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عبر جهاز الفيديو كنفرانس

الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع وزارتي التعاون والتراث الثقافي

الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع وزارتي التعاون والتراث الثقافي

طهران/8 أذار/ مارس/ارنا-برعاية رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني اقيمت اليوم الاثنين مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارتي التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي والتراث الثقافي والسياحي والصناعات اليدوية بقيمة 15 الفا و804 مليارات تومان عبر الفيديو کنفرانس .

واطلق حجة الإسلام والمسلمين حسن روحاني في الحكومة الحالية حملة قفزة إنتاجية كل اسبوع لافتتاح مشاريع انتاجية.
ويعد افتتاح مصنع سي شاهون في يزد (وسط) وازاحة الستار عن 2400 مركز خدمة رعاية صحية مشروعين  رئيسيين تم تدشينهما اليوم بحضور الرئيس روحاني وتحت إشراف وزارتي التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي  التراث الثقافي .

ونشهد اليوم أيضًا  ازاحة الستار وترميم 320 اثرا تاريخيًا وثقافيًا تحت إشراف وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بقيمة  15 ألفاً و 804 مليارات تومان (الدولار يساوي 4200 تومان)
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