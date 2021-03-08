الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع وزارتي التعاون والتراث الثقافي

واطلق حجة الإسلام والمسلمين حسن روحاني في الحكومة الحالية حملة قفزة إنتاجية كل اسبوع لافتتاح مشاريع انتاجية.

ويعد افتتاح مصنع سي شاهون في يزد (وسط) وازاحة الستار عن 2400 مركز خدمة رعاية صحية مشروعين رئيسيين تم تدشينهما اليوم بحضور الرئيس روحاني وتحت إشراف وزارتي التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي التراث الثقافي .

ونشهد اليوم أيضًا ازاحة الستار وترميم 320 اثرا تاريخيًا وثقافيًا تحت إشراف وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بقيمة 15 ألفاً و 804 مليارات تومان (الدولار يساوي 4200 تومان)

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