تقريظ قائد الثورة الاسلامية على 55 كتابا حول الدفاع المقدس

وخلال مراسم تخليد ادب الجهاد والمقاومة قال "ايمان عطار زاده" المساعد التنسيقي لمكتب حفظ ونشر اعمال اية الله العظمي الخامنئي انه تم نشر تقريظ قائد الثورة الاسلامية على كتاب " ايام كريسكان " ( عصرهاي كريسكان) الذي يتحدث عن بطولات المواطنين الاكراد في الدفاع عن اراضهم، مبينا ان تلك الحقبة سجلت في التاريخ بكل فخر واعتزاز.

واعلن عطار زادة عن نشر 55 تقريظا لقائد الثورة الاسلامية على كتب حول الدفاع المقدس تخليدا لادب الجهاد والمقاومة.

ويروي كتاب " ايام كريسكان " للمؤلف "كيانوش كلزار راغب" ذكريات امير سعيد زاده وزوجته من ايام نضاله ضد الشاه وجهازه الامني (السافاك) والذي اعتقله لمرات وقام بتعذيه. ثم يتطرق الكتاب الى دفاعه عن ارض الوطن والشعب خلال حقبة الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة من جانب نظام صدام على ايران 1980 – 1988) .

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