اللواء سلامي :الشعب الايراني مثال يحتذى به في مقاومة غطرسة الاستكبار

وقال اللواء سلامي اليوم الاثنين في مراسم تخليد ادب الجهاد والمقاومة في سنندج بمحافظة كردستان : ان الشعب الايراني لايخطأ في هذا الطريق لانه يستنير بقيادة قائد الثورة الاسلامية.

واضاف سلامي ان التاريخ سيشهد للشعب الايراني اربعة عقود من المقاومة التي لاتوصف، مبينا ان العدو هاجم الشعب من الارض والجو والبحر ولكنه قاوم بكل بسالة واغلق العدو البوابات لشل الاقتصاد لكن الشعب قاوم وانتصر في كل ذلك، مؤكدا ان العدو هزم لانه اخطأ في فرض الحظر الاقتصادي على شعبنا.

واكد انه عندما يكون الشعب والإسلام وقائد الثورة الاسلامية في خندق واحد تتجلى هوية وكيان المقاومة فلايمكن لاحد أن يضرها، فحينها ينهزم عدو كبير كالولايات المتحدة وينهار ويستسلم.

وأردف قائلاً: لا يمكن مقاومة الضغوط إلا بالقوة وصنع القوة. نحن نصنع ونقف ونجبر الأعداء على الرضوخ لإرادة الشعب الإيراني.

وبين ان الشعب الايراني اصبح مثالا لجميع شعوب العالم يحتذى به في مقاومة الضغوط والغطرسة والهيمنة الاستكبارية والاستعمارية .

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