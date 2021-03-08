٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84256912
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طهران رائدة في تطوير المساحات الخضراء في الشرق الأوسط

طهران رائدة في تطوير المساحات الخضراء في الشرق الأوسط

طهران/ 8 أذار/مارس/ارنا- قال المدير العام لمؤسسة الحدائق والمساحات الخضراء بالعاصمة ان طهران و رغم كونها تقع في منطقة حارة وجافة إلا أنها كانت رائدة في تطوير المساحات الخضراء في الشرق الأوسط على مدى العقود الأربع الماضية لحد الان.

وأعلن علي محمد مختاري اليوم الاثنين في حفل غرس شجرة السلام والصداقة بحضور السفراء المقيمين في طهران بانه تم استخدام التقنيات الجديدة واستخدام انواع  النباتات المقاومة في توفير المياه لمنتزهات طهران و حولنا التهديد إلى فرصة.
سفير فلسطين لدى طهران: يعود الفضل في تقدم الثورة الإسلامية إلى قائدها

وقال صلاح الزواوي سفير فلسطين في طهران ان تقدم الثورة الاسلامية بعد رحيل مفجرها الإمام الخميني (ره) يعود الى استراتيجية انتهجها سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وأشار الزواوي إلى موقف الإمام الراحل فيما يتعلق بفلسطين ، وأشار إلى أنه: "بفضل هذا الإمام العظيم شهدنا الوحدة حول قضية فلسطين في جميع أنحاء العالم".

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