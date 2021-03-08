ايرلندا: هناك فرصة تاريخية لإعادة الإتفاق النووي إلى السكة الصحيحة

وفي بيان أصدره اليوم (الإثنين)، أضاف كوفيني ان الإتفاق النووي أصبح في منعطف حرج جدا وان ايرلندا تحرض جميع الأطراف على تنفيذ الإتفاق بالكامل.

كما تناولت اجتماعات وزير الخارجية الايرلندي مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران، مناقشة سبل تعزيز التعاون للمساعدة في خفض التوترات الإقليمية وأكد كوفيني على دعم ايرلندا لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة اليمنية.

وكانت التطورات في سوريا قضية أخرى ناقشها كوفيني في طهران، وأضاف في بيانه أنه أكد في لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على استمرار إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأشار الى إن إيران وايرلندا لديهما هواجس مشتركة بشأن تزايد العنف في أفغانستان، مضيفا أن البلدين يدعوان جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وبحسب كوفيني، كانت إعادة فتح السفارة الايرلندية في إيران قضية أخرى، نوقشت في محادثاته مع مسؤولين إيرانيين كبار وأكد أن خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم ايفاد "القائم بالأعمال الايرلندي المقيم" الى طهران، وأنه سيتم إعادة فتح السفارة بالكامل في عام 2023 واصفا هذه الخطوة بانها تؤدي الى تعميق العلاقات الثنائية بين ايرلندا وإيران في السنوات المقبلة.

وكان وزير الخارجية الايرلندي قد وصل إلى طهران السبت الماضي للقاء رئيس ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومناقشة القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الإتفاق النووي.

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