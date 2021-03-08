وزارة الصحة: لم يتلق أي مسؤول إيراني لقاح كورونا لحد الآن

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) نقلا عن وزارة الصحة، أن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا أضاف اليوم (الاثنين): "لم يتلق أي مسؤول إيراني لقاح كورونا لحد الآن ويتم إعطاء اللقاح لفئات محددة وفقا لخطة مقر مكافحة كورونا".

وتابع انه "تم حتى الآن تحديد عدة فئات ومراحل" وان "الفئة العمرية دون 16 عاما لا تحتاج إلى التطعيم".

وأشار الى ان اللجنة واجهت أقل نسبة من المشاكل في إقامة صلاة الجمعة (في المحافظات والمناطق المسموح إقامة صلاة الجمعة فيها في أنحاء البلاد)، وان جميع المصلين يلتزمون بالبروتوكولات الصحية بشكل جيد.

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