مسجدي يستعرض تسديد مطالب ايران المالية مع وزير المالية العراقي 

وافاد مراسل "ارنا" في بغداد، ان اللقاء بين مسجدي وعلاوي اليوم، تناول الاجواء السياسية بين البلدين وآليات تسديد مطالب ايران المالية من الجانب العراقي.

الى ذلك، اكد وزير المالية العراقي ان مطالب ايران المالية مدرجة على سلم اولويات بلاده وانه تم وضع التقديرات اللازمة في هذا الخصوص.

يذكر، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تطالب العراق مبالغ مالية بقيمة 6 مليارات دولار، قبال صادراتها الكهرباء والغاز الى هذا البلد.

وبحسب تصريحات المتحدث باسم الخارجية الايرانية، رغم تراكم الاموال الايرانية في بنوك العراق حاليا وايضا التقدم الحاصل بشأن استيفاء هذه المبالغ، لكن الحظر الامريكي اللاقانوني يشكل عقبة اساسية امام تسديد هذه الديون من جانب العراق.

انتهى ** ح ع