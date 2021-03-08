عراقجي : أوزبكستان واحدة من الشركاء التجاريين الاساسيين لإيران

جاء ذلك خلال الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين ايران واوزبكستان، التي عقدت اليوم الاثنين في طهران، برئاسة عراقجي ونظيره الاوزبكي "فرقت صديق اوف".

وتناول الجانبان الايراني والاوزبكي في هذه المشاورات، قضايا واسعة على مختلف الصّعد الثنائية والاقليمية والدولية.

كما اكد "عراقجي" و"صديق اوف" على توظيف مزيد من الطاقات الكبيرة والهامة المتاحة بهدف تطوير التعاون في شتى المجالات التجارية والثقافية والسياحية والقانونية والنقل بين طهران وطشقند.

وفي معرض الاشارة الى التهديدات الناجمة عن الارهاب والتطرف داخل المنطقة، اكد مساعدا وزيري الخارجية الايراني والاوزبكي ضرورة التعاون من اجل تعزيز السلام والاستقرار الاقليميين.

الى ذلك، اعلن صديق اوف استعداد اوزبكستان لتوسيع العلاقات الشاملة مع ايران؛ داعيا الى التسريع في وتيرة تنفيذ خارطة طريق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

هذا، واطلع مساعد وزير الخارجية الاوزبكي خلال اللقاء مع نظيره الايراني اليوم، على اخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي.

انتهى ** ح ع