محافظ البنك المركزي : النمو الاقتصادي سجل منحى ايجابيا خلال العام الحالي

وفي تصريح خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي البنك المركزي الايراني اليوم الاثنين، لفت همتي الى الضغوط الاقتصادية وحتى السياسية العسيرة وغير المسبوقة على مرّ العامين ونصف العام الماضي في ايران؛ مبينا انه رغم هذه الضغوط والقيود فقد سجّل البنك المركزي (الايراني) اداء مطلوبا يبعث على التقدير والثناء.

واوضح ، ان متوسط العائدات النفطية للبلاد خلال الفترة ذاتها، تراوح بين 40 و60 مليار دولار، وذلك مقارنة باجمالي العائدات النفطية الايرانية خلال العامين الماضيين والتي لم تتجاوز الـ 20 مليار دولار انذك.

واضاف، ان النمو الاقتصادي الايجابي الحالي في البلاد تحقق، في الوقت الذي لم يكن جزء كبير من العائدات النفطية الايرانية خلال الفترة الاخيرة في متناول البنك المركزي، مما اضطره ان يلجا الى اساليب عديدة ومعقدة وصولا الى هذه المبالغ.

انتهى ** ح ع