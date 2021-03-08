مسؤول: الحرب الاقتصادية هي الحرب الاكثر تعقيدا للاعداء ضد ايران

وكتب معزي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان الحرب الاقتصادية هي الحرب الاكثر تعقيدا وشمولية للاعداء ضد ايران؛ حرب تستهدف ركائز الاقتصاد والمعيشة وتنخر الداخل كالسرطان، الا ان الاصعب والاكثر تعقيدا من هذه الحرب هو التصدي لها مواجهتها بحرب معقدة وحساسة ودقيقة بحاجة الى المخاطرة في صمت واتخاذ خطى شجاعة في الظلام.

واضاف: ان ما يجعل هذه الحرب اكثر تعقيدا هو انه وبغية التصدي المؤثر لها لا يمكن ابدا التحدث عن ابعادها وتاثيراتها من اجل الحيلولة دون اغلاق منافذ الالتفاف على الحظر.

وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري الذي يتولى مسؤولية لجنة مكافحة الحظر قد كشف في تصريح له اليوم الاثنين عن جانب من الحرب الاقتصادية التي يشنها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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