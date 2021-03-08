٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١١:٢٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84257434
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روسيا: على اميركا انهاء سياسة الضغوط القصوى ضد ايران

روسيا: على اميركا انهاء سياسة الضغوط القصوى ضد ايران

موسكو / 8 اذار /مارس /ارنا- اكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بانه على اميركا انهاء سياسة الضغوط القصوى ضد ايران.

واشار اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين الى الرسائل التي توجهها اميركا بمضمون الاستعداد للتفاوض من اجل احياء الاتفاق النووي وكتب: يمكن الترحيب فقط بهذا الاجراء. حان الوقت لانهاء سياسة الضغوط القصوى العبثية ضد ايران وتوفير الظروف للانشطة المناسبة للصفقة النووية كجزء مهم لنظام عدم انتشار الاسلحة النووية.

وكان اوليانوف قد كتب في تغريدة اخرى له يوم السبت: انه ينبغي في الوقت الحاضر تركيز الجهود الدبلوماسية والاجراءات لاحياء الاتفاق النووي بصورة كاملة.

واضاف: يجب التوجه نحو المشاورات المباشرة غير الرسمية في اطار جميع المشاركين في الصفقة النووية (الاتفاق النووي) ومن ضمنهم ايران واميركا.

انتهى ** 2342

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