الهلال الاحمر الايراني يعلن استعداده لتطعيم الرعايا والمهاجرين الاجانب ضد كورونا

وفي حديثه خلال الاجتماع المشترك للتنسيق والتعاون بمشاركة دانيل مانيوس روخاس نائب مدير مكتب الصليب الاحمر بطهران والمدير العام للرعايا والمهاجرين الاجانب بمحافظة خراسان الرضوية ، قال حسن اسفنديار: ان جميع اللاجئين والمهاجرين الاجانب المقيمين في ايران وفي حال دعم ومشاركة الصليب الاحمر وتقديمه الموارد المالية، سيتلقون خدمات التطعيم ضد كورونا من قبل الهلال الاحمر بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه قال نائب مدير مكتب الصليب الاحمر بطهران: ندرس في الوقت الحاضر ونتشاور مع مختلف المجموعات من اجل توفير لقاح كورونا، وندعم ايصال اللقاح الى الشريحة الهدف.

وأضاف دانيل مانيوس روخاس: يجب ان يصل اللقاح الى الجميع فالجائحة لا تعرف الحدود، ونحن ندعم ايصال اللقاح الى الايرانيين والمهاجرين واللاجئين والرعايا المقيمين في ايران.

وقال: ان جهود جمعية الهلال الاحمر الايراني لتدريب الرعايا الافغان في مجال الوقاية من اخطار الالغام جديرة بالاشادة والتقدير.

بدوره قال محمد تقي هاشمي المدير العام لشؤون الرعايا والمهاجرين الاجانب بمحافظة خراسان الرضوية بشأن موضوع تطعيم الرعايا الاجانب ضد كورونا: ان ايعازات قائد الثورة تعتبر بالنسبة لنا فصل الخطاب، وهناك امكانية ليتولى الهلال الاحمر تطعيم الرعايا الاجانب في اطار مقررات لجنة مكافحة كورونا وحسب توريد الجمهورية الاسلامية الايرانية للقاحات في حال توفر الدعم المالي من قبل الصليب الاحمر.

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