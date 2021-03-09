ایران تعتبر المرجع العلمي لنقل الدم في منطقة شرق البحر المتوسط

وأكد عشقي الیوم الثلاثاء في مقابلة مع مراسل ارنا ان ایران هي الوحيدة من بين الدول الاسلامية التي اصبحت عضوة رسمية في مجموعة العمل الدولية التابعة لجمعية الدماء.

وقال ان ایران تستخدم أعلى المعايير الدولية في مجال سلامة وصحة الدم و تمتلك أحدث المعدات في هذا المجال.

وأضاف أنه بالرغم من العقوبات القاسية ان موسسة نقل الدم تمکنت من توفير كافة معدات ومستلزمات الموسسة خلال هذه الفترة الصعبة.

واوضح ان استخدام أحدث الأساليب التلقائية في الموسسة، الی زيادة سرعة ودقة عملیة تجميع الدم، كما تم إنشاء بنك المعلومات لمجموعات الدم الفرعية في ایران بتوظیف القوات المتخصص.

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