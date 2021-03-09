ربیعی: على الادارة الامريكية أن تعود الى الاتفاق النووي دون شروط

واضاف ربیعی الیوم الثلاثاء في مؤتمره الصحفي اننا نوصي البيت الابيض من جديد انه وكما انسحب الرئيس الامريكي السابق الارعن من الاتفاق النووي فجأة، نوصيه أن يعود الى الاتفاق وألا يضع العراقيل امام المسار الدبلوماسي.

واضاف ان خطة العمل المشترك الشاملة هي انجاز وطني ورغم ان هناك مجنون انسحب منها نأمل ان تنتهي هذه الظروف باسرع وقت ممكن.

وتابع بالقول اننا فتحنا المجال امام المسار الدبلوماسي خلال السنوات الاربع الماضية وليس هولاء لذلك يجب عليهم أن يتخذوا اليوم الخطوة الاولى نحو الدبلوماسية.

واشار الى اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي الذي عقد امس الاثنين بمشاركة رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، وقال دعا رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" خلال الاجتماع الى تضافر الجهود بين السلطات الثلاث وترسيخ كافة الطاقات في البلاد، لتقليل الضغوط الناجمة عن الحصار الاقتصادي الجائر والمفروض على الشعب الايراني.

يتبع**1110