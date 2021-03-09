توقيع مذكرة تعاون بين ناديي سباهان الايراني والعهد اللبناني

وحضر مراسم التوقيع الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي رئيس نادی العهد تميم سليمان و الأمين العام للنادي محمد عاصي ونائب رئيس النادي يوسف يونس و من الجانب الايراني الرئيس التنفيذي لنادي سباهان محمد رضا ساكت وعلي رضا سالاريان ممثلاً عن وزارة الخارجية الإيرانية و ممثل سفارة جمهورية الاسلامیة الایرانیة في بيروت السيد حسن خليلي.

وتعتبر إقامة المعسكرات والمسابقات الودية بين فرق الرجال والسيدات في جميع الرياضات المشتركة وجميع الفئات العمرية، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والإدارية والهندسية ضمن ما تنص عليه هذه المذكرة .

و قرر الجانبان أن يلتقي الناديان في إيران ولبنان بهدف تعزیز التعاون وتوسيع العلاقات في المجالات الثقافية والرياضية.

ويعتبر نادي العهد اللبناني من أكثر الاندیة الشعبية والفخورة فی لبنان التي فازت بالدوري الممتاز اللبناني أكثر من 7 مرات وتشارك هذا العام في البطولات الآسيوية کما یعتبرنادي سباهان اصفهان واحد من أنجح أندية كرة القدم في إيران بعد ناديي برسبوليس واستقلال طهران.

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