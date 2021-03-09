قاليباف: التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم أهداف التنمية

وقال محمد باقر قاليباف اليوم الثلاثاء في الجلسة البرلمانية الافتراضية حول المرأة واقتصاد العائلة التي استضافتها الكتلة البرلمانية للمرأة وبمشاركة مجمع الجمعيات الآسيوية (APA) : "أتمنى أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو الحفاظ على التضامن وتعزيز التعاون البرلماني في الدول الآسيوية ، وكذلك التوافق والتآزر حول المرأة والأسرة و.الاقتصاد.

وأضاف رئيس السلطة التشريعية: "نعتقد أن المرأة في أي مجتمع بشري سليم قادرة وقوية ويجب أن تتاح لها الفرصة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني وإدارة هذا العالم".

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