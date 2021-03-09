٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٠٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84258097
٠ Persons

سمات

قاليباف: التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم أهداف التنمية

قاليباف: التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم أهداف التنمية

طهران/ 9 اذار/مارس /ارنا- وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي التمكين الاقتصادي للمرأة بأنه من الأهداف الهامة للتنمية وقال: "يجب على البرلمانات أن تتحد ضد الإجراءات القسرية الأحادية لتعزيز سياسة التعددية".

وقال محمد باقر قاليباف اليوم الثلاثاء في الجلسة البرلمانية الافتراضية حول المرأة واقتصاد العائلة  التي استضافتها الكتلة البرلمانية للمرأة وبمشاركة مجمع الجمعيات الآسيوية (APA)  : "أتمنى أن يكون هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو الحفاظ على التضامن وتعزيز التعاون البرلماني في الدول الآسيوية ، وكذلك التوافق والتآزر حول المرأة والأسرة و.الاقتصاد.

وأضاف رئيس السلطة التشريعية: "نعتقد أن المرأة في أي مجتمع بشري سليم قادرة وقوية ويجب أن تتاح لها الفرصة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني وإدارة هذا العالم".

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =