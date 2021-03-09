٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84258215
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تسجيل81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/ 9 أذار/مارس/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 706 الفا و559 شخصا، وبوفاة 81 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 60 الفا و867 شخصا.

واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم تسجیل 8 الاف و 554 حالات جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة،لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و 706 الفا و559 شخصا من بينهم 3811  شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و456 الفا و 759 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 81 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 60 الفا و 867 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 11 ملیون و 402 الفا و 162 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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