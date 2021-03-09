طوكيو تستضيف معرض للصور حول تسونامي اليابان بعدسة مصور ايراني

واوضح المصدر نفسه، ان معرض المصور الايراني هذا سيبدا اعماله في الحادي عشر من مارس الحالي، اي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لوقوع كارثة التسونامي؛ في مقر منظمة التعاون الدولي بطوكيو، ويستمر على مدى اسبوعين.

في سياق متصل، قال "والي نجاد" : ان الدورة الاولى لمعرض الصور الفوتوغرافية في طوكيو والذي يضم اعماله حول تسونامي اليابان، تعود الى شهر نوفمبر 2011 اي بعد 7 اشهر من وقوع الكارثة في هذا البلد.

يذكر ان زلزالا عنيفا بلغت قوته 8.9 على مقياس ريختر، وقع قبالة سواحل شرق اليابان يوم 11 مارس 2011 ونجم عنه موجات تسونامي في المحيط الهادي.

وتم تحديد بؤرة هذا الزلزال عند 373 كم شمال شرقي العاصمة طوكيو و130 كم شرقي مدينة سنداي؛ ونجم عن الزلزال أكثر من ألف قتيل ومفقود وتدمير مطار سنداي في اليابان وتسجيل أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات وتدمير للبنية التحتية داخل المحطات النفطية والمحطات النووية اليابانية وتوقفها عن العمل.

انتهى ** ح ع