جهانغيري: المرأة الإيرانية لعبت دورا أساسيا في احباط سياسة الضغوط القصوى

وفي مؤتمر "جيش الملائكة" الوطني الذي انعقد اليوم (الثلاثاء) للتكريم بدور النساء الإيرانيات الشهيدات والمعاقات والأسيرات المحررات، شدد جهانغيري على المهمة التي تقع على عاتق جميع المسؤولين وأفراد الشعب الإيراني وهي الحفاظ على ثقافة الشهادة والتضحية بالنفس ونقلها الى الأجيال الصاعدة.

وأشار جهانغيري إلى رسالة سماحة قائد الثورة الإسلامية الى مؤتمر "جيش الملائكة" الوطني وأضاف، "لقد لعبت المرأة الإيرانية دورا رائدا في جميع مشاهد الثورة وتاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتم خلال هذا الحفل التكريمي الكشف عن سبعة كتب ومجلات كُتبت عن دور المرأة في الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، وتقديم شهادات تقديرية لست نساء مضحيات ومعاقات وأسيرات محررات.

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