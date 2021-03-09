جهانغيري : احياء بحيرة ارومية على سلّم اولويات الحكومة دوما

وفي تصريحه اليوم خلال اللقاء مع كبار المسؤولين بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، نوه جهانغيري بالطاقات والفرص التنموية المتاحة في هذه المحافظة؛ داعيا المسؤولين المعنيين الى الاستفادة المثلى منها في سياق الاهداف المنشودة.

واضاف، ان اذربايجان الغربية تعد واحدة من المحافظات الحدودية التي تضطلع بدور هام في تعزيز الصادرات والاستيراد والتنمية التجارية للبلاد.

وحول احياء بحيرة ارومية، قال النائب الاول لرئيس الجمهورية : ان هذا المشروع كان على سلم اولويات البلاد دوما، وبما يلزم على المسؤولين الى جانب ذلك وضع برامج واتخاذ اجراءات مناسبة لمعالجة هواجس المواطنين من اهالي اذربايجان الغربية بشان الموارد المائية والري الزراعي ايضا.

انتهى ** ح ع