افتتاح معرض آي. تي. بي في برلين بحضور إيران

وفي كلمة له في حفل افتتاح المعرض، أضاف تيموري، ان معرض آي. تي. بي الدولي للسياحة في برلين يعد أكبر حدث سياحي في العالم، وله دور مهم في التعريف بالوجهات السياحية في العالم، ويشكل منصة واسعة للتفاعل بين المهنيين في هذا المجال.

وأشار الى أن حضور معرض آي. تي. بي السياحي في برلين يهدف الى تقديم صورة واضحة عن صناعة السياحة الإيرانية.

ولفت تيموري الى الفرص الجيدة التي وفرها الفضاء الافتراضي والرقمي في عالمنا اليوم، مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجهزة أيضا بهذه التقنيات.

وذكّر كذلك بأن حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمشاركة القطاع الخاص في هذا المعرض بعد عام من الإغلاق (بسبب تفشي كورونا في العالم) يظهر ديناميكية صناعة السياحة في البلاد ونعلن في هذا المعرض أننا مستعدون تماما لتوفير الظروف لازدهار السياحة مرة أخرى بعد انتهاء الوباء.

انتهى**أ م د