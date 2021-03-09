٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:١٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84258694
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نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية:

وزارة الطرق الإيرانية تخطط لمضاعفة سعة الموانئ التجارية حتى أفق عام 2045

وزارة الطرق الإيرانية تخطط لمضاعفة سعة الموانئ التجارية حتى أفق عام 2045

طهران/9 آذار/مارس/إرنا- أكد المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، محمد راستاد، على حاجة البلاد لمضاعفة سعة الموانئ التجارية من 300 الى 600 مليون طن حتى أفق عام 2045.

وأشار رستاد إلى أن الموانئ التجارية تشكل بنية تحتية مهمة لتنمية مراكز ريادة الأعمال وتعزيز القيمة المضافة والدخل.

ولفت الى تركيز منظمة الموانئ والملاحة البحرية على تطوير الموانئ التجارية على شواطئ مكران، وقال: "هناك عدة موانئ صغيرة على طول سواحل مكران تمتد من محافظة هرمزكان إلى سيستان وبلوجستان (جنوب وجنوب شرقي البلاد)، لها استخدامات تجارية، مؤكدا ضرورة النهوض بالبنية التحتية والبنية الفوقية والمعدات والمرافق في هذه الموانئ بطريقة تضمن خلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي على طول هذا الخط الساحلي المهم في البلاد".

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